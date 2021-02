Guarda Municipal faz prisão em flagrante de suspeito de praticar assaltos em Volta Redonda

Ação aconteceu na Avenida Carlos Chagas, no bairro São Lucas

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), no início da tarde deste sábado, dia 20, por suspeita de ter assaltado uma mulher no bairro São Lucas. A prisão aconteceu na Avenida Carlos Chagas, instantes depois do crime ter sido cometido.

A mulher assaltada procurou uma viatura da Guarda Municipal, que estava com dois agentes, e contou o ocorrido. Os guardas fizeram uma ronda com a vítima e encontraram o suspeito, que abordava uma outra pessoa na rua.

Com ele, os guardas encontraram os pertences da vítima: carteira com documentos e dinheiro; celular; um cordão e uma aliança. O prejuízo, caso o crime fosse bem sucedido, seria de R$ 3 mil.

O caso foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda, onde foi constatado que o suspeito é morador da cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e possui outras anotações criminais.

O comandante da Guarda, João Batista dos Reis, destaca que a ação confirma que a presença dos agentes contribui para a segurança da população. “A Guarda tem mantido uma rotina diária com 60 homens que circulam por todo município. Para ajudar a monitorar a cidade, contamos ainda com as câmeras de vigilância do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). O nosso objetivo é que as pessoas tenham segurança e andem tranquilas pela cidade”.

Secom VR