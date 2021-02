Um incêndio de grandes proporções está atingindo as Lojas Nalin, especializada em roupas, na esquina com a Rua Nossa Senhoras das Graças (que leva ao Hospital São João Batista) e ao lado do parque energético da Light, na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está no local. Ainda não há informações sobre feridos e as causas do incêndio. A Guarda Municipal está no local e fez o isolamento da área.