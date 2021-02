Volta às aulas: Prefeito Rodrigo Drable fiscaliza unidades de ensino em Barra Mansa

Ação visa garantir os cumprimentos de segurança e higiene contra o coronavírus

Na manhã desta terça-feira (23), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado da Comissão de Educação da Câmara Municipal, visitou algumas unidades de ensino de Barra Mansa, com o intuito de verificar se as escolas estão seguindo as regras de retorno às aulas presenciais estabelecidas pelo Comitê Municipal.

Acompanhado do secretário de Educação Marcus Vinicius Barros e dos vereadores Jefferson Mamede, Rayane Braga e Luciana Alves, o Chefe do Executivo visitou cinco escolas de Barra Mansa: Clécio Penedo, localizada no bairro Nova Esperança; Leonel Brizola, no bairro Vista Alegre; CEI (Centro Educacional Integrado), no Centro; Escola Moacyr Chiesse, no bairro Cotiara; e Escola Estadual Municipalizada de Rialto. A Comitiva também visitou o Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), no Centro.

Drable se mostrou animado com os resultados da fiscalização e parabenizou os profissionais da Educação. “Visitar as escolas e ter a oportunidade de ver o trabalho da equipe é gratificante. Existe o receio de como será a volta às aulas nesse modelo, mas nós já percebemos que com o envolvimento de todos e com as ações adotadas já temos a repercussão esperada”.

A vereadora do bairro Nova Esperança, Rayane Braga, também se mostrou positiva após a visita às escolas. “A expectativa é excelente. A adesão dos pais, pelo o que temos visto nas visitas, tem sido muito boa e acredito no êxito do resultado das medidas tomadas. Está na hora de retornar e aos poucos ir voltando à normalidade”.

O vereador e presidente da Comissão de Educação da Câmara, Jefferson Mamede, afirmou que os ambientes escolares estão realmente adequados e que, sem dúvidas, proporcionarão segurança necessária aos alunos e professores. “Haverá um ótimo aproveitamento do aluno e um bom rendimento no ambiente escolar”.

O secretário de Educação Marcus Vinicius Barros frisou a importância do apoio dos pais nesse momento de volta às aulas. “Temos certeza que, com o apoio dos pais e da comunidade, vamos conseguir entregar um produto muito bom. Nesse reinício será proposto um sistema com as aulas presenciais e o ensino híbrido, com uma plataforma interessante pelo Google, a G Suíte, que é muito conceituada. Estamos tendo uma adesão dos professores e funcionários que estão completamente engajados para que tenhamos um retorno seguro”, comemorou.

O retorno das atividades letivas está marcado para o dia 1º de março e conta com escolas bem preparadas para receber os alunos e, assim, aos poucos voltar à normalidade do ensino. Fotos: Felipe Vieira