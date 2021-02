Um carro capotou no início da tarde desta quinta-feira, na RJ-127 (Rodovia que liga Mendes a Paracambi), no trevo do bairro Ponte do Rocha, em Mendes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente provocou ferimentos em pelo menos duas pessoas. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas.

O trânsito chegou a ficar lento no trecho durante o atendimento aos feridos, mas pouco depois voltou ao normal.