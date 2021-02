Lideranças de Barra Mansa lamentam a saída do capitão Videira da 2ª Cia, em Barra Mansa

Apesar da diminuição em 25% do efetivo, números do batalhão sob o comando de Videira eram relevantes

Após a saída do capitão Alcimar Videira do comando da 2ª Cia do 28° Batalhão da Polícia Militar de Barra Mansa, lideranças das esferas públicas e dos setores econômicos e de segurança lamentaram o ocorrido. Apesar da diminuição em 25% do efetivo, a Polícia Militar, sob o comando de Videira, apresentou resultados expressivos. Os índices mostram uma queda em todos os tipos de ocorrência: Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), Roubo de Veículo, Roubo de Rua e Roubo de Carga caíram consideravelmente.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, lamentou a saída do comandante e demonstrou preocupação com o futuro da corporação no município. “Enfrentamos um movimento de esvaziamento da companhia da PM em Barra Mansa há aproximadamente um ano. A cada dia temos menos homens e viaturas. A redução já ultrapassa um quarto do total do efetivo e isso compromete a segurança do munícipe. O capitão Videira lidera a tropa de Barra Mansa com o coração. A comunidade o abraçou e nos deixa um sentimento de estarmos sendo prejudicados”.

A notícia também repercutiu no Legislativo. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, lembrou do trabalho impecável realizado pelo capitão ao longo dos anos. “Recebi com surpresa a notícia da saída do capitão Videira, que fez um ótimo trabalho frente à corporação e conduzia a instituição de maneira exemplar, sempre dando retorno de todas as situações que surgiam”

Bruno Paciello, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, da Aciap e do Codec, pontuou os resultados exemplares conquistados por Videira. “Barra Mansa vive um período de segurança que nunca vivemos. A chegada do capitão trouxe ao mesmo tempo ordem e segurança à cidade, onde pudemos trabalhar com tranquilidade. É notório olhar nas ruas e ver o quão engajados os policiais estão trabalhando e isso é oriundo da liderança do Videira”.

O presidente da CDL em Barra Mansa, Leonardo dos Santos, vê a saída do oficial como uma grande perda para o município. “O capitão Videira sempre foi um parceiro da sociedade por inteiro, atuante e prestativo, trabalhando de forma consciente e determinada para a segurança do cidadão. A gente vê que ao longo desse tempo ele criou uma amizade muito grande junto à população, sempre participando dos comitês e mostrando os números do policiamento. É uma perda muito grande para Barra Mansa”.

Membro do Conselho Comunitário de Segurança de Barra Mansa, Regina Dornas Messias falou sobre a participação ativa do capitão nas ações de segurança do município, com destaque para a Ronda Escolar. "O Capitão Videira é um excelente gestor. Há três anos, quando ele assumiu, nós estávamos no início da criação da Ronda Escolar e tínhamos muitos problemas nas escolas, muitos desafios. O Videira chegou e abraçou o projeto, participando de reuniões, sempre disponibilizando junto com a Guarda Municipal as viaturas para as rondas. Tínhamos a certeza que podíamos contar com a Polícia Militar de Barra Mansa. Isso trouxe uma segurança e uma mudança muito grande para os colégios. Como membro do Conselho de Segurança, a gente vê nas estatísticas que Barra Mansa é uma das cidades que sempre alcança as metas. A população se sente mais segura com o Videira e sua equipe", concluiu.