Prefeitura de Barra Mansa recebe aparelho angiógrafo

Equipamento será implantado na Santa Casa para auxiliar procedimentos de cateterismo, cirurgias cardíacas, entre outros

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu nesta quarta-feira (24) um angiógrafo, que será utilizado na realização de cateterismo, cirurgias cardíacas percutâneas, troca de válvula, embolização de tumor primário e transplantes, como o de medula, rins e córnea. O aparelho foi adquirido através da Santa Casa de Misericórdia do município.

Com a chegada do equipamento, serão abertos mais 10 leitos no CTI. Os próximos passos são a montagem e a regulação do angiógrafo. O início dos atendimentos está previsto para daqui um mês.

O prefeito Rodrigo Drable esteve presente na chegada do aparelho e destacou como o angiógrafo irá melhorar os atendimentos na região. “O serviço cardíaco de Barra Mansa já é o maior do estado há algum tempo. Em função de ser o maior e de ter uma qualidade muito boa, faz com que a procura seja imensa. Já existia a necessidade de nós ampliarmos esse serviço, então hoje a gente consegue, junto com a Santa Casa, ver a ampliação acontecendo, mas com algumas missões como, por exemplo, a de ampliar o CTI para permitir que as intervenções cirúrgicas aconteçam e que as pessoas tenham uma retaguarda de leitos de terapia intensiva”.

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o novo aparelho permitirá que Barra Mansa avance nos atendimentos e procedimentos cardiovasculares. “Esse aparelho tem imagem tridimensional, que permite uma gama de procedimentos que a máquina que nós temos atualmente não possibilita, pois tem menos recurso. A outra funciona muito bem para a parte cardíaca e vascular, porém, para procedimentos mais refinados que requer um requinte maior, como a embolização de acidente vascular cerebral, de tumor cerebral e de tumor primário, não permite. Essa que estamos adquirindo pela Santa Casa já nos possibilita. Isso vai tornar o hospital o maior polo tecnológico em termos de saúde no interior do estado”.

O angiógrafo é um aparelho que permite o mapeamento de veias e artérias, permitindo um diagnóstico preciso, de forma minimamente invasiva. Fotos: Felipe Vieira