Prefeito Rodrigo Drable anuncia avanços no asfaltamento de diversos pontos de Barra Mansa

Próximos lugares a receber a melhoria são Ano Bom, Monte Cristo e Jardim América

Na tarde desta quinta-feira (23), o prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable se reuniu com o subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, e os secretários de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, e de Administração, Gabriel Ramos Resende, para alinhar futuras ações de asfaltamento no município.

Durante o encontro, o Chefe do Executivo anunciou a conclusão das obras no bairro Morada Verde e o início do asfaltamento da Rua São Jorge, no Ano Bom.

O prefeito apontou a importância desses serviços para a população. “A gente está concluindo o asfaltamento das ruas do Morada Verde, que é uma recuperação asfáltica das principais vias e o asfaltamento novo das ruas transversais. Isso faz parte do pacote de asfaltamento dos bairros prioritários da cidade que se encontram em pior estado e também dos corredores de acesso”.

Sobre as futuras ações, Drable adiantou. “Quando acabar o Morada Verde nos próximos 15 dias, iniciaremos a Rua São Jorge, no Ano Bom, que permitirá um novo modelo de mobilidade no bairro, fazendo com que o tráfego seja melhor, mais seguro e mais funcional, de maneira que a Rua Orlando Brandão tenha um modelo viário alterado para facilitar a vida dos moradores. Na sequência, faremos a Rua Quatro, que dá acesso ao Parque Independência e os bairros Monte Cristo e Jardim América”.

Obras na Praça Baldomero Barbará

Já na manhã desta quarta-feira (24), o prefeito esteve na Praça Baldomero Bárbara, localizado no bairro Bárbara, para acompanhar de perto as obras no local.

Também estiveram presentes o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, o subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, e o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani.

Segundo Rodrigo Drable, as obras visam trazer qualidade para os estudantes que frequentam a região. “Estamos fazendo o acesso da praça, com um novo terminal de ônibus, para dar segurança aos alunos do Colégio Baldomero Barbará. O plano, em médio prazo, é reformar toda essa praça, transformando em um novo espaço de prática esportiva”, concluiu o prefeito, informando que o prazo para a entrega do novo terminal é de 15 dias. Fotos: Chico de Assis/Felipe Vieira