Colégio Municipal de Volta Redonda é selecionado para aplicar provas do PISM

Vestibular seriado é oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora

Neste final de semana, dias 27 e 28, o Colégio José Botelho de Athayde vai receber 140 alunos para a realização do processo seletivo do PISM – Programa de Ingresso Seletivo Misto para a Universidade Federal de Juiz de Fora.

No programa, o candidato faz um vestibular seriado, com prova aplicada pela Universidade ao fim de cada ano do ensino médio.

De acordo com a diretora do colégio, Janaína Vilhena Fortes, a unidade foi convidada a se cadastrar para participar como um dos polos de aplicação da prova.

“Nesse e-mail a gente tinha que descrever as instalações do colégio, quantitativo de sala e outros ambientes que poderiam ser utilizados. Há duas semanas, representantes da universidade estiverem aqui, visitaram as instalações e estamos nos preparando para realizar o processo”, disse a diretora.

Segurança sanitária

O colégio trabalhará com todos os protocolos para evitar aglomeração. Cerca de 33 fiscais vão organizar filas e darão orientações para respeitar o distanciamento social. Serão disponibilizados álcool e máscaras reservas. Os 140 alunos estarão distribuídos em 12 salas.

As medidas fazem parte da decisão de dividir a aplicação das provas do programa neste ano em três momentos, para garantir que tanto estudantes, quanto os trabalhadores que participarão do processo tenham condições de segurança sanitária para realizarem a prova em meio à pandemia de Covid-19.

Os portões abrem às 11h e as provas terão início às 13h.