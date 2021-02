Volta Redonda aguarda chegada de mais doses para dar andamento ao processo de vacinação

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que acabou nesta sexta-feira, dia 26, o estoque de três mil doses de vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19, destinada aos idosos de 84 a 87 anos de idade.

A vacinação foi considerada um sucesso, pois atingiu o público-alvo com rapidez e ordem. Todas as doses foram aplicadas nesta sexta, nas unidades municipais de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que o número de idosos que procurou as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) foi superior ao previsto, a partir do cadastramento feito no site da prefeitura e nas unidades de referência.

A previsão é que novas doses de vacina cheguem nos próximos dias. Com isso, a Secretaria vai divulgar novas datas para dar andamento na vacinação para a primeira dose. Até lá, segue a vacinação da segunda dose para o público-alvo que já recebeu a primeira dose.

Um balanço do dia de vacinação será divulgado em breve, mas até as novas doses chegarem as pessoas devem aguardar em casa.