Porto Real recebe novas doses da vacina e anuncia imunização domiciliar em idosos com 88 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu nessa quinta, 25, novas doses da vacina contra Covid-19 AstraZeneca. Ao todo, 220 doses da vacina foram destinadas ao município através do planejamento do Ministério da Saúde, onde está previsto o atendimento dos grupos pertencente a 1ª fase do Plano Nacional de Imunização (PNI).

A SMS ainda informou que, através da nova remessa o município iniciará no dia 1º de março a vacinação domiciliar nas Pessoas Idosas com 88 anos ou mais. A secretaria ressalta que também continuará a aplicação da 2ª dose nos profissionais municipais de Saúde.

“Segundo as recomendações da PNI a imunização da Pessoa Idosa deve acontecer de forma decrescente. Com isso, já fizemos a 1ª imunização em idosos acima dos 90 anos e agora iremos contemplar um novo grupo com idosos de 88 e 89 anos. Quero ressaltar ainda, que a 2ª aplicação da vacina ocorrerá após a chegada de novas doses”, reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis, garantindo que para a segurança desses pacientes, a vacinação também ocorrerá de forma domiciliar. Foto: Fabiano Sabino