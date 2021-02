Prefeitura de Barra Mansa mantém fiscalização nas unidades públicas de ensino

Ação contou com a presença de Rodrigo Drable e membros da Comissão de Educação da Câmara Municipal

Dando continuidade à fiscalização nas unidades de ensino de Barra Mansa, o prefeito Rodrigo Drable percorreu nesta sexta-feira (26) as escolas municipais Eliete de Oliveira Ferreira, no bairro Vista Alegre, e Professor Henrique Zamith, no Vila Nova, para verificar os cumprimentos de protocolo de retorno seguro das aulas.

Participaram da fiscalização a vice-prefeita Fátima Lima, o secretário de Educação Marcus Vinicius Barros, o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal e vereador Jefferson Mamede e a vereadora Rayane Braga.

Drable se manteve positivo ao falar sobre as escolas por onde passou. “Hoje nós visitamos algumas escolas e percebemos que a dedicação dos diretores tem feito com que ações simples sejam destaque, o que nos dá uma segurança grande de voltarmos a receber nossos alunos nas escolas”.

O secretário de Educação, Marcus Vinicius Barros, aprovou as vistorias. “Todas as escolas que nós visitamos estão dentro dos protocolos previstos e irão retornar dentro da previsibilidade do calendário. Nós teremos, nesta segunda-feira, o acompanhamento diário dos indicadores de funcionamento das escolas até que elas voltem a funcionar de forma plena, dentro do que está previsto no cronograma”.

O diretor da Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, Douglas Dionizio Moraes, se mostrou confiante com a volta às aulas. “Estamos executando o protocolo de forma excelente e a comunidade tem aceitado a participação de todos. Está sendo maravilhoso esse processo e pedimos a Deus que o retorno aconteça da melhor forma possível”, disse Douglas, que está na direção da unidade de ensino há três semanas. Fotos: Felipe Vieira