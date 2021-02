Prefeito Rodrigo Drable anuncia novo abrigo para pessoas em situação de rua

Espaço funcionará no antigo Asilo dos Vicentinos, no bairro Siderlândia

Na manhã desta sexta-feira (26), o prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable anunciou a abertura de uma Unidade de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua, que funcionará na antiga Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) Asilo dos Vicentinos, no bairro Siderlândia.

O local dará continuidade ao trabalho já realizado no abrigo temporário instalado no Centro de Lazer Feliz da Vida, no Santa Rosa, que vem atendendo pessoas em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus.

Rodrigo Drable falou sobre a importância de um espaço próprio para atender essa parcela da população. “Quando nós criamos o abrigo temporário, sabíamos que aquele espaço não seria definitivo e, desde então, nós temos buscado uma área que fosse compatível com as necessidades das pessoas que serão atendidas. Agora, encontramos no antigo Asilo dos Vicentinos um ótimo local e recebemos também o apoio da entidade que está fazendo a locação, com uma condição muito boa para o município, para nós atendermos aquelas pessoas”.

O gerente de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Alexandre Martins Monteiro de Souza, explicou o funcionamento do local. "A instituição funcionará no mesmo molde do bairro Santa Rosa, porém, em um local mais adequado. Lá, nós teremos uma estrutura melhor. Ao invés de um salão comunitário para dormir, o local terá quartos separados, além de espaços de convivência, para horta, para quarto de família e outros ambientes variados".