Bandidos rendem morador e levem carro no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda

Dois bandidos invadiram uma casa e roubaram o carro que estava estacionado dentro da garagem, na tarde de terça-feira na Rua Papa Paulo VI, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

Segundo o proprietário do veículo, de 56 anos, ele estava dentro de casa, enquanto o seu genro estava varrendo a rua com o portão da garagem aberto. O proprietário informou que dois homens, um deles armado, abordaram o genro e entraram na garagem, levando o Renault Logan, ano 2012, LLR-2766. O genro informou que a chave do carro estava na garagem.

Câmeras de monitoramento de um prédio em frente a residência podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos. Qualquer informação sobre o veículo deve imediatamente ser passada ao 190 da Polícia Militar.