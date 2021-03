Policlínica da Cidadania realizou 18 mil consultas em dois meses

Por dia, chegam a ser ofertadas 600 consultas com especialistas e 265 exames no local, que funciona de segunda a sexta, de 07h às 18h

A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que funciona no Estádio da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças, realizou 18 mil consultas com especialistas em dois meses no novo governo municipal. Segundo o coordenador da Policlínica, Milton Alves de Faria, havia uma demanda reprimida de 19.447 consultas e a equipe conseguiu reduzir grande parte dessa fila de espera. Milton esclareceu ainda que o atendimento segue as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

“Estamos conseguindo suprir a demanda de atendimentos que estava em espera e superava a marca de 19 mil consultas. O atendimento na Policlínica da Cidadania está seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19 com aferimento da temperatura na entrada; distanciamento entre as cadeiras; disponibilização de álcool em gel nos serviços ambulatoriais; e o uso obrigatório de máscara em todos os setores da Policlínica”, disse.

Por dia, são ofertadas 600 consultas no serviço ambulatorial, que no momento conta com as seguintes especialidades: angiologia; cardiologia; dermatologia; endocrinologia; gastroenterologia; hematologia; hematologia pediatra; neurologia; oftalmologia; ortopedia; otorrinolaringologia; pneumologia; pneumologia pediatra; reumatologia; urologia; nutrição e fonoaudióloga.

Com agendamento com hora marcada, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Atenção Básica encaminham os usuários para as especialidades médicas na Policlínica da Cidadania. Cada médico especialista é responsável pela regulação de seus pacientes em relação ao retorno ao consultório. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 07h às 18h.

A Policlínica através do Centro de Imagens, também oferece exames de RX; tomografia e ultrassonografia, em média 265 exames são feitos diariamente. Os exames de alto custo são encaminhados para autorização do Dipa (Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria).

Foto: Franciele Bueno/PMVR