Volta Redonda recebe 1.900 novas doses da CoronaVac e estende vacinação a idosos de 83 a 81 anos

Aplicação de doses para essa faixa etária começa nesta sexta-feira, dia 05, das 9h às 16h nas 46 Unidades Básicas de Saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quinta-feira, dia 04, 1.900 novas doses da vacina CoronaVac. Com a chegada do lote, o município vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira, dia 05, para os idosos de 83 a 81 anos, seguindo a ordem decrescente de idade.

A aplicação da primeira dose nos idosos dessa faixa etária será das 9h às 16h, nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF). A vacinação acontece de segunda a sexta-feira e se estenderá na próxima semana para esse público-alvo (83 a 81 anos).

Os idosos que estão previamente agendados pelo site da Prefeitura de Volta Redonda ou na própria unidade de referência serão vacinados. Além disso, qualquer pessoa na faixa etária de 83 a 81 anos, mesmo sem nenhum tipo de agendamento, pode procurar as unidades. Para ser vacinado, nestes casos, basta apresentar CPF e cartão de vacinação.

Acamados

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os idosos acamados acima de 81 anos estão sendo vacinados no município. Há quatro equipes volantes de vacinação indo até as residências dos acamados para realizar a aplicação da vacina. A Secretaria esclareceu ainda que os acamados de outras faixas etárias serão atendidos conforme o recebimento de novos estoques de vacinas.

Segunda dose da CoronaVac

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) também estão aptas a receber as pessoas que já se vacinaram e estão dentro do período para receber a segunda dose da CoronaVac, que é de até 28 dias após a primeira aplicação. Os interessados devem comparecer aos locais com o cartão de vacinação.

A Secretaria destacou que muitas pessoas não estão comparecendo às unidades para receber a segunda dose da vacina e isso é prejudicial ao ciclo de imunização.

“Todas as pessoas que tomaram a primeira dose da CoronaVac receberam um cartão de vacinação, que além de conter informações do lote da vacina, há também a data para a aplicação da segunda dose. Muitas pessoas estão deixando de procurar a unidade na data prevista e isso é prejudicial à imunização. Quem tomou a primeira dose deve tomar a segunda na data informada no cartão de vacinação”, explicou o coordenador da Vigilância em Saúde, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos destacando as dúvidas sobre a data de aplicação da segunda dose podem ser esclarecidas no local de vacinação onde foi aplicada a primeira dose.