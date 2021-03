Polícia apreende adolescente com drogas no bairro Paraíso

Policiais Militares do 28º Batalhão receberam uma informação na tarde desta sexta-feira, sobre um adolescente que estaria traficando no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Os agentes do GAT (Grupo de Ações Táticas) foram até o local e depararam e abordaram o adolescente que estava usando short e uma camisa do Flamengo.

Nada de ilícito foi encontrado com o menor. Ele contou aos policiais que estaria traficando para um suspeito da localidade. Informou que as drogas estavam escondidas dentro do vestiário da quadra de esportes do bairro.

Foram apreendidos 41 invólucros de maconha e cinco pinos de cocaína. O adolescente e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.