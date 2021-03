Cemae de Barra Mansa organiza estrutura para a volta às aulas

Retorno das atividades está previsto para fim do mês, conforme calendário determinado pelo Comitê Municipal e validadas pelo Poder Judiciário

Para recepcionar os alunos no retorno das atividades da Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho, a equipe do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae) realizou uma visita ao local nesta quarta-feira (10), com o objetivo de apresentar os preparativos para o ano letivo de 2021 aos representantes do Executivo e Legislativo. As aulas foram suspensas por conta da pandemia causada pelo coronavírus.

Estiveram presentes a vice-prefeita Fátima Lima, os secretários de Educação, Marcus Vinicius Barros, e de Governo, Luis Antônio Cardoso, o assessor Legislativo, Paulo Davi, e os membros da Comissão de Educação da Câmara Municipal, os vereadores Jefferson Mamede, Luciana Alves e Rayane Braga.

Pelo Cemae participaram a coordenadora de Educação Especial, Sônia Coutinho, a gerente de Educação Especial, Cecília Pacheco, a professora especialista em Educação Especial, Neusa Sá, e a assistente técnica de Projetos Pedagógicos e responsável pela oficina, Isabel Melotto.

Localizado no Parque da Cidade, o local oferece oficinas de artesanato, cozinha, costura, marcenaria e reciclagem para alunos com mais de 17 anos e com deficiência intelectual.

A coordenadora de Educação Especial do Cemae, Sônia Coutinho, falou sobre a visita. “Vão começar as aulas e estamos organizando a oficina para receber com muito carinho os alunos. Convidamos a vice-prefeita, membros da comissão e secretários para conhecer o espaço. Todo material que apresentamos para eles é feito pelos alunos e professores, que transformam produtos usados em obras de arte. Queremos que a população conheça o trabalho desenvolvido pelo Cemae, que atende aproximadamente 800 alunos”.

O secretário de Educação, Marcus Vinicius Barros, destacou o trabalho realizado pelos profissionais na oficina. “A Secretaria de Educação fez as adequações de estruturas necessárias para o funcionamento. Ficamos muito felizes com o que vimos, com o capricho e empenho que a equipe do Cemae dedica a esses alunos. O trabalho feito na oficina é diferenciado e de muita importância para a autonomia dessas pessoas”.

A previsão da volta às aulas é para final de março, conforme definido pelo protocolo de retorno seguro às aulas, determinado pelo Comitê Municipal e validado pelo Poder Judiciário. Foto: Divulgação