Deputado Marcelo Cabeleireiro se reúne com secretário estadual de Educação

O Colégio Militar de Volta Redonda foi pauta de mais uma reunião entre o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e o secretário estadual de Educação, Comte Bitencourt, na tarde desta terça-feira (09). Na ocasião, o parlamentar também solicitou a cessão de dois terrenos em Barra Mansa para construção de unidade de saúde e aquisição do prédio que atualmente sedia o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAE).

Sobre o Colégio Militar, o secretário reafirmou que não corre risco de fechar, no que depender da SEEDUC. Ele garantiu a cessão de seis professores, mas disse que é preciso discutir o modelo da unidade escolar, que é administrada pelo Corpo de Bombeiros e também conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda. A ideia é que haja uma regularização para que o colégio possa funcionar de forma independente de outros órgãos.

Outro assunto apresentado pelo deputado e pela vereadora de Barra Mansa, Luciana Alves, que também participou da reunião, foi a cessão do imóvel da que atualmente sedia o CEMAE, localizado no Centro de Barra Mansa. “O CEMAE funciona há trinta anos nesse imóvel do Estado, o que inviabiliza a manutenção por parte do município. A coordenadora Sônia Coutinho faz um excelente trabalho, junto a sua equipe, voltado às pessoas com deficiência auditiva, visual e intelectual. A municipalização desse imóvel é importante para que a prefeitura possa realizar algumas obras estruturais”, destacou Marcelo.

O deputado ainda pediu o apoio do secretário Comte para oficializar a cessão de parte do terreno do Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, já que o processo estava tramitando de forma incorreta. O terreno será utilizado para ampliação da rede SUS.