Drable alerta para aumento de casos graves de Covid-19 em Barra Mansa

O prefeito Rodrigo Drable (DEM) alertou nesta quarta-feira (10) a população de Barra Mansa para o aumento dos casos graves de pacientes internados com Covid-19 nos últimos dias e apelou para que sejam tomados os cuidados para que o comércio não tenha que ser fechado por uma semana. Em pronunciamento numa rede social, ele se disse preocupado e lembrou que, caso a ocupação de leitos supere os 50% do total disponível, a medida terá que ser tomada. A exemplo de Volta Redonda, Barra Mansa cumpre um acordo com a Justiça que permitiu a flexibilização das atividades em meio à pandemia.

“O aumento diário de casos está em 0,29%, o que aparentemente é baixo, mas temos que evitar os casos que estão sendo mais graves do que antes. Isso me chamou a atenção”, disse ele. Drable citou que, na semana passada, houve um dia em que não havia nenhuma pessoa internada em UTI, mas que, nesta terça-feira (9), a ocupação chegou a 43%. “Se chegarmos a 50% fecha por uma semana”, frisou, dizendo ter havido uma inversão dos índices de ocupação de leitos, que, de enfermarias, também na terça estava em 23%. Ele informou ainda que há 16% dos respiradores sendo utilizados. Foco Regional/Fernando Pedrosa