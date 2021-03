Barra Mansa realiza nova testagem em massa para detecção da Covid-19 no Km 4

Cidade é uma única na região a oferecer este serviço

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, que chegou na manhã desta quinta-feira (11) mais uma testagem em massa para detecção de coronavírus. Dessa vez a ação aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) no bairro Km 4.

A técnica da unidade, Vanessa Medeiros, acompanhou todo o processo e se revelou muito contente com a procura das pessoas. “Chegamos de manhã e já tinha fila. Muitas pessoas do bairro e também de outros vizinhos, como São Genaro e São Domingos. A repercussão foi muito boa e os moradores se sentiram valorizados ”, revelou.

De acordo com a moradora Maria Eliza de Oliveira, que teve o filho contaminado pela Covid-19 recentemente, uma ação foi de grande transform. “Eu acho muito importante essa testagem no bairro porque muitas pessoas aqui tiveram a doença ou tiveram contato com quem teve, como no meu caso. Nunca vi outra cidade fazer este tipo de serviço ”, explicou Maria, de 36 anos.

Barra Mansa recebe nova remessa de Coronavac

Também na manhã desta quinta-feira (11), uma nova remessa de vacinas sentida pelo Governo do Estado chegou ao Parque da Cidade. A remessa continha 1590 doses da vacina Coronavac.

Secretaria de Saúde realiza vacinação contra Covid-19 em sistema drive-thru sexta e sábado

A prefeitura de Barra Mansa realiza um drive-thru de vacinação nesta sexta-feira (12) e sábado (13) para aplicação da primeira dose em idosos com idades de 79 e 78 anos, respectivamente. A ação acontece no Parque da Cidade e atenderá somente pessoas que residem no município.

A imunização na sexta-feira atender idosos com 79 anos e no sábado para quem tem 78 anos. O horário de atendimento separado em dois grupos, em ambos os dias. Nascidos nos meses de janeiro e junho devem comparar na vacinação das 8h às 12h e de julho a dezembro, das 13h às 16h. Fotos: Felipe Vieira