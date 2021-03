Prefeitura retira quase 400 quilos de resíduos de bueiros na Avenida Getúlio Vargas

Trabalho de prevenção a alagamentos foi realizado neste sábado, dia 13, pela Secretaria de Infraestrutura

A Prefeitura de Volta Redonda atuou durante todo sábado, dia 13, na prevenção de alagamentos na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. A via, uma das ligações entre as Rodovias Lúcio Meira (BR-393) e a Dutra (BR-116), além de interligar o munício às cidades vizinhas de Pinheiral e Barra Mansa, fica alagada em dias de chuva, oferecendo riscos aos motoristas. Para evitar o problema, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fez a limpeza de bueiros e bocas de lobo situadas na faixa sentido Jardim Amália – Vila Santa Cecília, que ficou interrompida para o trânsito.

A equipe com quinze funcionários da SMI fez a retirada de resíduos de 32 bueiros e bocas de lobo, que garantem o escoamento da água pluvial para as redes de drenagem. Além do trabalho manual, foram utilizados caminhão pipa e sewer Jet, que utiliza um jato de água a alta pressão. “Quase 400 quilos de resíduos foram retirados. Resultado de cinco anos sem limpeza no local”, afirmou a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, que informou que o trabalho continua no próximo sábado, dia 20, com a limpeza de mais 22 bocas de lobo na Avenida Getúlio Vargas.

Além da limpeza dos acessos à rede de água pluvial, a prefeitura também fez limpeza e manutenção nos canteiros que margeiam a via ao lado do muro que divide a rua da linha férrea. Houve a retirada de mato e realizada poda das plantas, garantindo campo de visão mais limpo para o motorista que trafega pela Getúlio Vargas.

O secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles, afirma que o trabalho preventivo a alagamentos está sendo realizado em toda cidade. “A SMI vem atuando ainda na limpeza de córregos, na desobstrução de galerias, construção de bocas-de-lobo, bueiros e recuperação do sistema de escoamento de águas pluviais”, disse, lembrando que é fundamental a colaboração da população.

As garrafas e latas descartáveis, embalagens plásticas descartadas em local impróprio; e resíduos de construção deixados nas calçadas vão parar dentro dos bueiros e entopem as galerias; além da grande quantidade de terra e folhas e galhos. A matéria orgânica e o lixo, resultado de varrições, devem ser recolhidos e devidamente acondicionados para o descarte adequado.

A população também pode contribuir com outras medidas simples, como não deixar sacolas de lixo na rua com muito tempo de antecedência do horário do caminhão de coleta, pois a chuva pode vir e carregá-las para os bueiros. Outra dica é não deixar restos de materiais de construção expostos na via pública.

Secom/PMVR

Fotos: divulgação