A agência do Banco Itaú, amanheceu neste domingo com a porta de vidro quebrada, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. A agência fica ao lado do Banco Santander. Policiais militares estão no local aguardando a chegada de peritos da Polícia Civil.

Ainda não há informações se houve arrombamento de caixas eletrônicos.