Policiais militares realizam prisões em Barra Mansa e Volta Redonda

Policiais militares do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) efetuaram prisões nesta quinta-feira (1º) por tráfico de drogas em Barra Mansa e Volta Redonda.

Em Barra Mansa, a ação ocorreu na Rua Gabriel Gonçalves de Brito, no bairro Siderlândia, e resultou na prisão de três homens, de 18, 28 e 21 anos. De acordo com a PM, os suspeitos seriam gerentes do tráfico e estariam em uma casa abandonada preparando os entorpecentes para a venda. Com eles foram apreendidos 315 pinos de cocaína. Parte da droga estava na casa, enquanto a outra parte estava atrás de uma árvore, ao lado da casa.

Já em Volta Redonda, na Rua Sete de Setembro, no bairro Três Poços, os agentes também prenderam um suspeito de tráfico, de 20 anos. Os agentes faziam um patrulhamento pelo local quando encontrou o suspeito acompanhado de outra pessoa. Os dois tentaram fugir, e apenas ele foi alcançado. Dentro da mochila que levava, foram encontrados 101 pinos de cocaína, 43 papelotes de maconha, 30 pedras de crack, além de três envelopes com tiras de 30 centímetros de maconha. Os agentes apreenderam também dois rádios e duas munições.

Já em Volta Redonda, na Rua Sete de Setembro, no bairro Três Poços, os agentes também prenderam um suspeito de tráfico, de 20 anos. Os agentes faziam um patrulhamento pelo local quando encontrou o suspeito acompanhado de outra pessoa. Os dois tentaram fugir, e apenas ele foi alcançado. Dentro da mochila que levava, foram encontrados 101 pinos de cocaína, 43 papelotes de maconha, 30 pedras de crack, além de três envelopes com tiras de 30 centímetros de maconha. Os agentes apreenderam também dois rádios e duas munições.