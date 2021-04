Homem é assassinado dentro de caminhão em Porto Real

Renato Aparecido de Paula, de 43 anos, foi assassinado na tarde deste sábado, por volta das 16 horas, dentro de um caminhão de mudanças, na Rua 13, no bairro Freitas Soares, em Porto Real. Policiais militares foram até o local para verificar disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local indicado, os policiais depararam com a vítima morta atingida por tiros dentro da cabine do caminhão. O ajudante levou um tiro de raspão no braço e passa bem.

Segundo informações do local, a vítima estava terminando uma mudança e entrando no caminhão quando parou um carro (branco) ao lado. Dois ocupantes encapuzados e de roupa camuflada saíram do banco de trás e dispararam vários tiros em direção à vítima. Foi constatado também que o mesmo possuía sete anotações criminais.

A ocorrência foi feita na Delegacia de Polícia, de Porto Real.