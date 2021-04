Policiais militares do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) prenderam no final da noite de sexta-feira, três jovens, suspeitas de tráfico de drogas, na esquina da Rua 19 com a 20, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Durante abordagem os policiais pediram para as três sacudirem as roupas, pois não havia policial feminina para uma busca pessoal. Com uma mulher de 26 anos, foram encontrados 12 pinos. Com a outra, também de 26 anos, foram encontrados cinco pinos de cocaína.

Com a jovem, de 19 anos, foram encontrados 12 pinos da mesma droga e um telefone celular Motorola. As três suspeitas e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi feito o registro policial.