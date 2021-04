Primeira dose será aplicada em idosos confirmados por telefonema feito pelo governo municipal

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará mais uma etapa de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) no sistema drive-thru, na Área de Exposições, neste sábado, dia 10, a partir de 9h. Serão imunizados com a primeira dose idosos a partir de 62 anos de idade, que receberam a confirmação de seus cadastros para comparecimento ao drive-thru desta edição. Na ocasião, ainda serão vacinados alguns remanescentes com faixa etária de outras edições da campanha. O esquema do drive-thru contempla moradores de Resende que não estão inseridos na área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), implantada nos postos de saúde do País.

A expectativa é de que aproximadamente mil pessoas sejam vacinadas contra a Covid-10 nesta ação. Os idosos a serem vacinados pela primeira vez neste sábado, tiveram a confirmação por meio de telefonema realizado pela equipe da Prefeitura de Resende. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que o município avança no combate à doença, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI).

— Neste sábado, é a vez dos idosos a partir de 62 anos, que não têm cobertura da Estratégia Saúde da Família, receberem a primeira dose da vacina. Todos os idosos convocados nesta faixa etária realizaram seus cadastros e receberam a confirmação pela Prefeitura de Resende. Os idosos confirmados devem se dirigir à Área de Exposições, munidos de documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de residência. Todos os protocolos de segurança sanitária devem ser seguidos no ato do comparecimento, tais como: higienização das mãos com álcool em gel ou lavagem adequada com água e sabão, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. Por isso, é muito importante respeitar a data e o horário marcados, para que não haja aglomerações. A vida é o nosso bem mais precioso e devemos ter consciência de que, neste momento delicado, todas as medidas de segurança precisam ser mantidas mesmo após a imunização, pois ainda estamos avançando cada vez mais contra a doença no mundo todo – explica.

É importante ressaltar que os idosos a partir de 62 anos cadastrados pelo canal oficial, na página inicial do site institucional da Prefeitura de Resende (link: https://docs.google. com/forms/d/e/ 1FAIpQLSeAbkaWPSgs_ 0ovDYiRYkltXsGYOLnjrbzrKOq_ 9hZAaLn91Q/viewform), que ainda não receberam a confirmação, devem aguardar o contato, respeitando o cronograma estabelecido em conformidade com o Plano Nacional de Imunização e a chegada das doses na cidade. Quem estiver dentro desta faixa etária, mas ainda não se cadastrou, deve efetuar o preenchimento do formulário eletrônico o mais rápido possível no link acima. As pessoas devem ficar atentas às ligações recebidas no celular ou telefone cadastrado.

NOVAS DOSES E BALANÇO PARCIAL DA IMUNIZAÇÃO

Nesta sexta-feira, dia 9, o município recebeu 3.550 vacinas. Deste total, 1.910 doses da fabricante Astrazeneca/Oxford (990 para primeira aplicação e 920 destinada à segunda). Os outros 1.640 imunizantes são da Coronavac (440 para primeira dose e 1.200 para a segunda).

Desde o início da campanha até esta quinta-feira, dia 8, foram aplicadas 23.859 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 18.357 da primeira dose.