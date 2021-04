Agentes do Serviço de Inteligência do 38º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em parceria com equipes táticas da unidade apreenderam neste sábado, um jovem, de 18 anos, e três adolescentes, de 17 anos, com armas, drogas e munições, na Rua Santa Rosa, no bairro Cidade Nova, em Três Rios.

Foram apreendidos um revólver calibre 32, uma pistola 9 milímetros, 58 munições, dois carregadores, 71 pedras de crack, 11 sacolés de cocaína, duas buchas de maconha, uma balança de precisão, um relógio, duas capas de colete e dois capacetes, R$ 1,5 mil e R$ 190 em moedas.

Segundo apurou os agentes, os suspeitos fazem parte de um grupo criminoso na região e estavam se preparando para atacar uma facção rival. A polícia informou que o grupo é suspeito de participar de diversos assassinatos na cidade.

Os quatro foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Foto: Polícia Militar