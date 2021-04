Uma colisão frontal envolvendo um VW Gol e um Fiat Siena, na noite de sábado por volta das 20h15min, deixou cinco pessoas feridas no km 317, da Rodovia Presidente Dutra, na pista marginal, em Itatiaia. No VW/Gol havia um casal, homem de 25 anos e mulher de 22 anos. No Fiat/Siena estavam um homem, de 47 anos, a esposa de 44 e a filha, de seis anos.

O condutor do Gol sofreu ferimentos leves e a passageira teve ferimentos graves. No Siena o casal sofreu ferimentos leves e a criança ferimentos graves.

No local foi apurado que o VW/Gol não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente no local, vindo a colidir frontalmente c/ o Fiat/Siena que cruzava a via para acessar a pista principal.

Realizado teste etílico no condutor do Fiat/Siena, tendo resultado negativo para ingestão de álcool. Quanto ao condutor do VW/Gol, causador do acidente, apesar de não apresentar sinais visíveis de embriaguez e não quis se submeter ao teste etílico (bafômetro).

Para o Gol foram aplicadas quatro multas pelas infrações de trânsito constatadas, licenciamento vencido, não usar cinto de segurança, avançar sinal de parada obrigatória e recusar a se submeter ao teste etílico; no valor total de R$ 3.716,87.

Para o SIENA foram aplicadas três multas pelas infrações constatadas, licenciamento vencido, CNH vencida e transportar criança sem dispositivo de retenção adequado; no valor total de R$ 1.010,57.

O condutor do GOL irá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO). Os dois veículos foram removidos para o pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).