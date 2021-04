A Prefeitura de Resende, através da Secretaria de Saúde, divulgou no início da noite de domingo, os dados do coronavírus no município. Segundo o boletim, foram quatro mortos de sábado para domingo, totalizando 322 mortos pela doença.

No momento 198 pessoas suspeitas da Covid-19, estão em isolamento. Veja os dados abaixo, conforme a prefeitura de Resende. Abaixo os dados comparativos. Dia 10 e 11.