Estrutura pública ganhou reforço no atendimento a pacientes da doença, enquanto população segue sendo vacinada; mais de 50 mil doses já foram aplicadas

Em seu quinto mandato como prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto completou 100 dias de governo no último sábado (9). Além da difícil situação financeira que herdou, Neto se deparou com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. E o combate à Covid-19 foi prioridade nesses quatro meses.

A estrutura de Saúde ganhou um reforço, com foco principalmente no atendimento a pessoas infectadas pela Covid. O Hospital do Retiro agora conta com 10 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), 46 enfermarias voltadas para pacientes com o novo coronavírus e quatro unidades intermediárias. O Hospital São João Batista recebeu mais dois leitos de UTI para Covid. Com isso, em 100 dias de governo, Volta Redonda passou de cinco leitos para 17 de UTI.

Também no Hospital do Retiro, com apoio de empresários da cidade, o governo municipal finalizou as obras para criação de 30 novos leitos de UTI. Outra parceria que proporcionou uma melhoria na estrutura de Saúde pública do município foi com a Federação Paulista de Futebol. A entidade doará 10 equipamentos para instalação de UTIs.

Vacinação e diagnóstico precoce

Mais de 50 mil doses de vacinas contra a doença já foram aplicadas e o governo pretende comprar mais 200 mil doses do imunizante. A prefeitura também está implantando testes rápidos, sistema de teleconsulta, fornecimento de medicamentos, campanhas para o uso de máscaras e ampliando o atendimento para casos suspeitos de Covid. Hoje, Volta Redonda possui quatro unidades de referência e 12 postos de saúde. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre as medidas de prevenção e promover o diagnóstico precoce, evitando mais contaminações.

Aliado a este trabalho, uma força-tarefa foi montada para garantir o cumprimento das medidas de restrição e higiene previstas no decreto municipal. Mais de 400 estabelecimentos comerciais já foram vistoriados.

Escolas sendo preparadas e famílias auxiliadas

Enquanto as aulas não retornam de forma presencial, as escolas municipais estão sendo preparadas para receber os alunos de forma segura, inclusive com obras. Junto a essas melhorias, a Secretaria de Educação capacitou profissionais e professores para estimular e fornecer um ensino de qualidade na modalidade online. A ideia é que esta plataforma, totalmente gratuita, continue sendo utilizada mesmo após o fim da pandemia.

Para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade, os Cras (Centros de Referência da Assistência Social) estão sendo reabertos e reformados. A intenção é retornar com os atendimentos nas 35 unidades.

“Nos deparamos com atrasos salariais e apenas cinco leitos de Saúde de UTI em plena pandemia de um vírus tão perigoso e traiçoeiro. Impossível combater. Por isso tivemos que colocar a casa em ordem, pagar em dia o funcionalismo público, ao mesmo tempo em que tivemos que reestruturar toda a rede de Saúde. Foi um grande desafio, mas que conseguimos superar graças a um trabalho de redução de custos e ao empenho de parceiros”, ressaltou Neto.