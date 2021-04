Melhorias da secretaria de Educação aconteceram em pouco mais de três meses; serão mais 267 vagas para Educação Infantil

Investir em educação de qualidade para a população de Volta Redonda é uma das prioridades do prefeito Antônio Francisco Neto, que iniciou seu quinto mandato como prefeito municipal há pouco mais de 100 dias. E neste momento de pandemia da Covid-19, garantir o acesso dos alunos às aulas remotas é fundamental. Por isso, uma das primeiras ações da Secretaria Municipal de Educação (SME) foi a implantação de plataforma gratuita para as aulas online da rede municipal: o Google Sala de Aula (Classroom).

A substituição da plataforma utilizada pela gestão anterior gerou uma economia de quase R$ 2 milhões aos cofres públicos, permitindo que o dinheiro fosse aplicado em outras frentes. Incluindo a capacitação de professores e profissionais do setor administrativo das escolas municipais; um total de 2,3 mil pessoas, para a utilização da nova tecnologia.

A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, explicou que além da economia, a plataforma Google foi uma opção pela qualidade e pela facilidade em seu uso, tanto para os professores quanto para os pais e alunos. A ferramenta de ensino atende a toda a rede desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, desde a última semana de fevereiro, início do ano letivo.

“Confirmamos a afirmação com números. Hoje, temos a adesão de mais de 25 mil alunos matriculados na rede ao ensino remoto pela plataforma Google. Os que têm dificuldade de acesso à internet podem buscar o material didático impresso nas unidades escolares”, falou Tetê, lembrando que a entrega do material impresso está sendo regularizada nesta semana, já que as escolas ficaram fechadas por quinze dias, por conta do agravamento da pandemia.

Criação da equipe de Mídias Educacionais

Com o objetivo de trazer ferramentas tecnológicas para dar início a um processo de inovação educacional na rede municipal, a secretaria de Educação criou uma equipe de Mídias Educacionais de Volta Redonda. Além de apresentar ferramentas de tecnologia, o centro busca desenvolver estratégias junto ao departamento pedagógico das escolas para fazer avançar a educação pública do município.

Unidades escolares passam por reforma

Pensando na retomada das aulas presenciais, a equipe da secretaria, logo nos primeiros meses da gestão, visitou as unidades escolares para identificar problemas que precisam ser sanados antes do retorno dos alunos. Desta forma, foram estabelecidas prioridades nas ações para receber estudantes e profissionais da educação em ambiente funcional e confortável. Hoje, passam por reforma cinco unidades da Rede Municipal de Ensino, três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e duas Escolas Municipais.

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve, no Volta Grande, passa por reforma e ampliação, que vai gerar crescimento de mais de 40% no número de vagas. O CMEI, que antes da pandemia atendia 180 alunos de primeiro e segundo períodos, na faixa etária de 4 e 5 anos, passará a receber 320 alunos entre 1 e 5 anos – mais 140 vagas.

Também com reforma e ampliação, o Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Arns, no bairro Conforto, que atende alunos do primeiro e segundo períodos, com idades entre 4 e 5 anos, vai contar com mais 127 vagas, passando de 293 para 420. Totalizando um aumento de 267 vagas para Educação Infantil apenas nestas duas unidades, lembrando que o CMEI Madre Tereza de Calcutá, no Santo Agostinho, também está em obras.

A Escola Municipal Amazonas, no Retiro, passa por obra de reforma e ampliação e a Escola Municipal Professora Marizinha Félix Teixeira, no bairro Três Poços, além da reforma e ampliação, receberá projeto de segurança contra incêndio e pânico. As intervenções vão garantir conforto, funcionalidade e segurança. Fotos: arquivo – Secom/PMVR.