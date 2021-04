Parceria entre prefeitura e Unimed local foi iniciada neste mês; resultado do teste fica pronto no mesmo dia permitindo início imediato do tratamento

A Prefeitura de Volta Redonda, em uma parceria inédita com a Unimed local, ultrapassou a marca de mil testes de antígeno no diagnóstico da Covid-19. O novo modelo de testagem iniciado nesse mês está sendo oferecido na rede pública municipal.

O resultado do teste é mais rápido e fica pronto no mesmo dia. O exame é indicado para quem apresenta sintomas gripais. O material para análise (secreção) é coletado com o swab. O teste de antígeno não detecta anticorpos, mas sim a presença do vírus naquele momento.

O teste de antígeno está sendo disponibilizado em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), que já são referência no atendimento a casos suspeitos da doença, nos bairros: 249; São João; Vila Mury; Volta Grande; Siderlândia; Eucaliptal; São Lucas; Belmonte; Água Limpa II, Vila Rica Tiradentes; Roma II; Retiro I; Açude I; Vila Brasília; Vila Rica Três Poços; Santa Cruz e Santo Agostinho. Essas unidades também oferecem o exame de RT-PCR (swab).

Foram realizados 1.093 testes de antígeno, até essa segunda-feira, dia 19, sendo que 699 apresentaram resultado negativo para a doença e 368 positivos, outros 26, no momento, passam por análise. Os resultados são disponibilizados por meio de mensagem de WhatsApp ou e-mail, previamente cadastrados na unidade de saúde onde foi feita a coleta.

Teleconsultas

A Prefeitura de Volta Redonda informou que também implantou consultas médicas online para pacientes suspeitos de Covid-19, por meio de teleconsultas com médicos da Unimed local. O serviço está sendo disponibilizado no site: https://new.voltaredonda.rj.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que o médico possui autonomia para prescrever o medicamento que achar necessário no tratamento dos sintomas do paciente.

Teste nos hospitais e unidades de emergência

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o teste de antígeno também está sendo oferecido no Hospital São João Batista (HSJB); Hospital Munir Rafful (Retiro) e no Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e nas unidades de emergência: UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e no Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto).