A unidade será implantada no Zoológico Municipal ou no Parque do Ingá com o funcionamento de um centro de recuperação e reinserção na natureza dos animais apreendidos

O trabalho de repressão aos crimes ambientais no Sul Fluminense ganhará um reforço a mais com a implantação de um Posto de Policiamento Ambiental (PPA) em Volta Redonda. Para conhecer o local que receberá a unidade, estiveram, ontem (23/04), no Zoológico Municipal e no Parque do Ingá uma comitiva formada pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado; Vereador Temponi; Bruno dos Anjos Gomes, comandante da Segunda Unidade de Polícia Ambiental; Alessandro Felipe Veiga, diretor de Engenharia e Arquitetura da PMERJ; Jurandir de Almeida Júnior, sessão técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da PMERJ; Jadiel Teixeira, coordenador do Zoológico Municipal e Miguel Arcanjo, secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda.

– Montamos essa comitiva para conhecer melhor o local e apresentar para a equipe técnica de engenharia e arquitetura a área destinada para a implantação do PPA. Ter o posto de policiamento em Volta Redonda é muito importante para coibir os crimes relacionados aos animais e também para criar uma consciência ambiental nas nossas crianças e jovens. Essa é uma parceria com a prefeitura de Volta Redonda, apoiada pelo prefeito Neto – explicou o deputado.

Muito mais que fazer a repressão dos crimes ambientais, o Posto de Policiamento, que será montado no Zoológico Municipal ou no Parque do Ingá, atuará na prevenção e conscientização com cursos e palestras para a população, e centro de recuperação e reinserção na natureza dos animais apreendidos.

– Estamos aqui com a equipe técnica de engenharia e arquitetura da polícia para dar toda a assistência na montagem da estrutura física. Além de interagir com a população, com cursos e palestras, vamos facilitar o trabalho das equipes ambientais e possibilitar que, nas apreensões ocorridas, os animais possam receber a adequação necessária para depois serem devolvidos a natureza – afirmou Bruno dos Anjos Gomes, comandante da Segunda Unidade de Polícia Ambiental.

Atualmente, o Sul do Estado conta apenas com o posto da Polícia Ambiental na Serra da Concórdia, em Valença, para atender a região. O pouco efetivo impede que ações de prevenções aconteçam, por isso, 95% do atendimento realizado é com base nos chamados recebidos pelo disque denúncia. Mesmo assim, de janeiro a março de 2021, foi registrado um aumento de 70% no número de casos.

– Nosso objetivo é aumentar a efetividade das ações da Polícia Ambiental aqui na região. Se fizermos a fiscalização, apreensões, recuperação e soltura dos animais por Volta Redonda, vamos ter agilidade e garantir que os direitos dos animais sejam cumpridos – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

—

Suély Zonta

Assessoria de Imprensa