Corpo é encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Resende

O corpo de Douglas da Silva Farias, o Castor, de 29 anos, foi encontrado por populares na tarde deste domingo, dentro de Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Juscelino Kubitscheck, atrás do Clube ARBR, no bairro Itapuca, em Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver da água. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, da cidade. A vítima já tinha seis anotações criminais. Aparentemente não havia marcas de violência no corpo.