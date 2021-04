Resende recebe nova remessa de vacina contra a Covid-19

Município recebeu um total de 4.690 doses, sendo 3.890 doses da vacina Astrazeneca e mais 800 doses do imunizante Coronavac

Resende segue na campanha de vacinação contra a Covid-19 nos grupos prioritários. Neste domingo, dia 25 de abril, o município recebeu uma nova remessa do imunizante com um total de 4.690 doses, sendo 3.890 doses da vacina Astrazeneca e mais 800 doses do imunizante Coronavac.

As equipes responsáveis da Prefeitura de Resende, incluindo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, foram até Barra Mansa receberem mais essa remessa e logo em seguida enviaram as vacinas para o local de armazenamento seguro de Resende para prosseguir com a vacinação do município.

O público alvo contemplado com a nova remessa de vacinas, de acordo com o prefeito, será definido nos próximos dias pelas autoridades municipais responsáveis. A postura da gestão municipal, no entanto, visa seguir as orientações do Ministério da Saúde adaptadas ao perfil populacional do município.

– Resende continua avançando na imunização da população contra a Covid-19. Nosso principal objetivo é fazer o escoamento das vacinas com agilidade e qualidade, assim como está sendo feito desde o início da campanha. É importante que a população esteja atenta ao site e aos perfis oficiais para ficar por dentro do público contemplado, que pode ser atualizado a qualquer momento. Diariamente, a prefeitura divulga os números parciais da vacina junto ao boletim informativo sobre a situação da doença. Iremos vencer esta luta com muita dedicação e perseverança – disse Diogo Balieiro Diniz.