Polícia Militar apreende arma em Barra do Piraí

Policiais militares do 10º BPM receberam uma informação no sábado por volta das 17h15mn, sobre um homem, de 48 anos, que teria uma arma em sua residência, localizada na Rua das Flores, no Loteamento Santa Maria, em Barra do Piraí.

Os agentes se dividiram em vários endereços para tentar localizar o suspeito que foi encontrado no seu local de trabalho. O homem confirmou aos agentes que teria adquirido uma pistola e que não sabia dizer a marca e nem o calibre.

O suspeito foi levado até a sua residência e indicou o local onde teria guardado a arma, uma pistola calibre 7.65, Taurus PT 57, com numeração suprimida que foi apreendida pelos agentes. O suspeito e a arma foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.

O homem foi enquadrado no Estatuto do Desarmamento (entrega espontânea), sendo liberado em seguida.