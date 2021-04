Doações envolveram atletas de 50 academias; mantimentos serão doados às famílias cadastradas nos CRAs e no Comsea

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) recebeu na tarde desta sexta-feira, dia 30, mais de quatro toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados pela campanha realizada por academias de ginástica da cidade. A campanha, intitulada Campanha Regional das Academias pela Saúde, começou no dia 10 de abril e realizada por 20 dias. A mobilização envolveu atletas de cerca de 50 academias da cidade. Os alimentos angariados estão na sede da Smac e serão doados às entidades assistenciais da cidade cadastradas no Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional) e às famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência social (CRAS) de Volta Redonda.

De acordo com um dos coordenadores da campanha, Edilson Belonia Junior, para aumentar a arrecadação, as academias fizeram promoção para os alunos com descontos em mensalidades. “Estamos cuidando da saúde dos alunos e ajudando, com esta iniciativa, milhares de famílias da cidade”, comemora, agradecendo ao governo municipal por ter aprovado em decreto a extensão dos horários de funcionamento das academias da cidade, que agora estão autorizadas a funcionar das 5 horas às 22 horas. “Agradecemos ao vereador Buchecha que fez este elo entre nós, representantes das academias, e a Smac. Agradeço também aos alunos que foram solidários e demonstraram preocupação com as pessoas que precisam de alimentos”, disse Júnior.

O Presidente do Comsea, William de Carvalho, acompanhou o recebimento dos alimentos e disse que as doações chegam num ótimo momento. “Parabenizo o secretário Munir e os atletas das academias pelos alimentos, que se juntam as doações que recebemos diariamente, no comércio, através do Banco de Alimentos. Muitas entidades estão passando por dificuldades, pois muitos doadores, por causa da pandemia, perderam o emprego e pararam de doar. Sem dúvidas, estas doações chegam em boa hora”, comentou Carvalho.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que os alimentos serão montados em cestas básicas e a distribuição começará na segunda-feira, dia 3. “Quero muito agradecer aos atletas, pois estes alimentos vão ajudar muitas famílias que necessitam. A distribuição será muito transparente e vamos divulgar como será feita esta entrega, ou seja, quais são as entidades e pessoas beneficiadas”, disse Munir, lembrando que uma outra campanha de arrecadação de alimentos também está sendo realizado com o apoio do NAC (Núcleo de Ação Comunitária) de Volta Redonda.

Trata-se da campanha solidária “Grande Corrente do Bem”, que tem a meta de ultrapassar as dez toneladas de alimentos doados até o próximo dia 16 de maio. Neste dia, haverá um drive thru, das 9h às 15h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, para recolher as doações. As entidades que ainda não são cadastradas no NAC (Núcleo de Ação Comunitária) de Volta Redonda e querem participar da campanha podem entrar em contato pelo e-mail: nac.vr2021@gmail.com ou pelo telefone: (24) 992010258.