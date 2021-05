Bairros receberam serviços de capina, roçada, retiradas de resíduos e entulhos, assentamento de manilhas e raspagem de terra

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Infraestrutura (SMI), deu continuidade aos serviços de manutenção de ruas e praças da cidade. O trabalho, que já é feito diariamente, aconteceu em diversos bairros com capina, roçada, retirada de resíduos e de entulhos, assentamento de manilhas, além de raspagem de terra.

O secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Teles, ressaltou que os serviços são programados para atender as demandas da população. “Estamos atendendo as demandas que chegam na secretaria através de uma programação semanal que fazemos. Nossa equipe trabalha de acordo com essa programação, além de atender os casos mais urgentes que vão acontecendo na cidade. Nosso objetivo é de atender todos os bairros, mantendo nossa cidade limpa e organizada”, disse o secretário.

Na última sexta-feira, dia 30, os serviços foram realizados nos bairros Jardim cidade do aço com a retirada de entulho na Rua Frei Fabiano Soares; roçada na Ilha São João; retirada de entulho no Açude e de resíduos na Avenida Santa Rosa, no Jardim Belmonte, além de capina e raspagem de terra na Avenida Adalberto de Barros Nunes, na Beira Rio. Já nos bairros Retiro e Açude a equipe retirou entulho na Rua Vogue e na Avenida Antônio Francisco.

Também houve continuidade do trabalho de roçada e capina nas rotatórias e na Avenida Argentina, no bairro Vila Americana, além da conclusão do assentamento de manilhas, na Estrada União, no Retiro.