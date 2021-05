Idoso é preso por suposta agressão em Vassouras

Um idoso foi preso no final da manhã de segunda-feira, por policiais militares por suposta agressão e tentativa de homicídio contra um homem, na Praça Athaide Parreira, no Centro, de Vassouras. Policiais militares estavam em patrulhamento nas proximidades das Lojas Cem, no Centro de Vassouras, quando foram procurados por um homem, de 39 anos, que teria sido agredido há aproximadamente 15 dias, pelo idoso, de 64 anos,

Informou ainda que o idoso estaria nas proximidades de posse de um punhal para atacá-lo. Diante da denúncia os agentes saíram e encontraram o suspeito que foi abordado nas proximidades da Agência dos Correios. Durante abordagem, um punhal foi encontrado dentro de uma mochila.

Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Vassouras. A vítima, com ferimentos na perna e no braço, provocados pela agressão do idoso, foi conduzida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para ser atendida.

Os dois foram enquadrados por agressão e liberados em seguida.