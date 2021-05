Equipes da SMI realizam limpeza, reparo e construção de caixas coletoras de água

O trabalho de manutenção e preventivo realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda continua pelos bairros nesta semana. Com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas, as equipes estão efetuando a limpeza e construção de caixas coletoras de água pluvial.

No bairro Eucaliptal, foi construída uma caixa e uma rede coletora nova para atender demanda de moradores da Rua José de Alencar.

“A tubulação estava causando muito transtorno, com vazamento dentro da residência de uma moradora. Foi feita uma nova rede e uma caixa para coletar melhor a água das chuvas”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles.

As equipes também realizaram limpeza da caixa de água pluvial na Rua Santa Rita, no bairro Três Poços, e a desobstrução de uma caixa do mesmo modelo na servidão localizada na Rua C, bairro Jardim Belvedere, onde a água estava atingindo a residência dos moradores.

Drenagem – O trabalho da secretaria em realizar melhorias de prevenção para evitar alagamentos em dias de chuvas também inclui a construção de uma rede de drenagem de água pluvial na Estrada União, altura do bairro Retiro. A obra tem como objetivo resolver um problema antigo que afeta a via, inclusive danificando o asfalto. São 140 metros de rede de manilhas com 30 cm de diâmetro, quatro caixas de captação e uma de inspeção. Fotos: divulgação Secom/PMVR.