Além disso, mais de duas mil teleconsultas foram realizadas no período de janeiro a maio deste ano

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ultrapassou a marca de quatro mil testes de antígeno no diagnóstico da Covid-19 na rede pública municipal, através da parceria com a Unimed local. O número é referente ao balanço do período que vai de abril, quando foi iniciado o novo modelo de testagem, até o dia 11 de maio.

O teste de antígeno é mais rápido e fica pronto no mesmo dia. O exame é indicado para quem apresenta sintomas gripais. O material para análise (secreção) é coletado com o swab. O teste de antígeno não detecta anticorpos, mas sim a presença do vírus naquele momento.

O teste está sendo disponibilizado em 18 unidades de saúde (UBS e UBSF), que são referência no atendimento aos casos suspeitos do novo coronavírus, nesses locais também é disponibilizado o teste do RT-PCR. As unidades de emergência ofertam os mesmos serviços: UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto), e os hospitais municipais São João Batista (HSJB); Munir Rafful (Retiro) e Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado).

Atualmente todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam o acolhimento aos pacientes suspeitos da doença, mas as que realizam testes diagnósticos são: UBSF 249, UBSF São João, UBSF Vila Mury e UBSF Volta Grande, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; e das 7h às 21h30 aos sábados e domingos; UBSF Siderlândia, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; UBSFs Eucaliptal, São Lucas, Belmonte, Roma 2, Vila Rica/Tiradentes, Água Limpa 2, Retiro 1, Açude I, Vila Brasília, Santa Cruz, Santo Agostinho e Vila Rica/Três Poços, que atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Mais de duas mil teleconsultas realizadas

A Secretaria Municipal de Saúde segue também investindo em outras ações no combate à Covid-19, ampliando a oferta de teleconsultas para pacientes com suspeita da doença no site da Prefeitura de Volta Redonda, na aba Covid-19 (Atendimento online). De acordo com a secretaria, no período de abril a 11 de maio, foram realizadas 1.047 teleconsultas em parceria com a Unimed Volta Redonda pela plataforma Conexa Saúde.

Em paralelo a esses atendimentos, a secretaria também oferta, desde janeiro, teleconsultas nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros: 249, Vila Mury, São João e Volta Grande, durante os fins de semana. Segundo a secretaria, 1.270 teleconsultas foram feitas na rede pública. A telemedicina da Rede Municipal de Saúde consiste no atendimento médico remoto via telematriciamento, com a equipe de enfermagem nessas unidades de referência.

Esses serviços de saúde são referência em dias não úteis, no atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, totalizando entre todas as formas de teleconsultas 2.317 atendimentos.