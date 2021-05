Além de proporcionar treinamento tático e aprimoramento, o Centro de Formação contará com estande de tiro para a instrução e prática.

Aprimorar o trabalho realizado pelas Guardas Municipais e valorizar os agentes de segurança foram os motivos para o pedido do deputado federal Delegado Antonio Furtado feito à ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, durante reunião, em Brasília, na tarde de ontem (11/05). A proposta encaminhada sugere a criação de um Centro de Referência para Formação de Guardas Municipais no Sul Fluminense.

– Infelizmente, as Guardas Municipais de alguns municípios estão passando por crise de equipamentos, de falta de coletes e condições de aprimoramento. Essa cenário abala a autoestima do servidor e tem reflexo no serviço que prestam para a população. Buscar maneiras de valorizar os profissionais e oferecer um espaço dedicado a esse treinamento e formação é investir em segurança e no bem estar da população – explicou o parlamentar.

Para a implantação do Centro de Referência será necessário buscar recursos por meio de emendas extraordinárias do ministério da Secretaria de Governo e o apoio do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e dos municípios, para que seja definido a cidade que abrigará a unidade.

– Esse é um projeto muito importante para a segurança pública. Precisamos pensar em preparar bem os guardas municipais. Vou buscar recursos em emendas extraordinárias para que esse primeiro Centro de Formação seja implantado – afirmou a ministra.

Desde a aprovação do Estatuto Geral das Guardas Municiais, em 2014, algumas divergências surgiram com relação ao posicionamento dos agentes públicos quanto a exercerem atividade relacionada a segurança pública ou limitados à proteção dos bens, serviços e instalações pública.

– Entendo que as Guardas Municipais são parte integrante da segurança pública. Hoje, já ajudam a Polícia Civil e Militar em várias operações. É preciso entender que a segurança real começa nos municípios. Muitos guardas poderiam ter o porte de arma de fogo, mas encontram dificuldade de treinamento, reciclagem e muitas vezes faltam munições para a prática. A ideia é investir nessa capacitação e dar melhores condições de trabalho. Sei que fazem o que podem, e precisamos dar estímulos para realizar um trabalho cada vez melhor – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa