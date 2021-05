Policiais militares apreendem drogas em Três Poços

A Polícia Militar do 28º BPM apreendeu na nesta quinta-feira, certa quantidade de drogas, no Conjunto Habitacional Minha Casa, Minha Vida (Predinhos) no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima de populares dava conta que suspeitos estariam traficando no local. Quando os agentes chegaram os suspeitos fugiram.

Foram apreendidos 120 frascos de lança perfume, 103 pedras de crack, 77 pinos de cocaína, 50 pedaços de maconha e uma garrafa de aproximadamente três litros de cheirinho da loló. As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.