Policial Militar do 10º BPM morre de Covid-19

Isaías Silva de Freitas, de 47 anos, segundo sargento da Polícia Militar, morreu nesta segunda-feira, em consequência da Covid-19. O sargento lotado no 10º BPM estava hospitalizado desde o dia 1º de maio, no Hospital Escola de Valença.

Segundo informou em nota oficial, do 10º BPM, o sargento era solteiro e deixa duas filhas. Ele era policial militar há quase 20 anos.

NOTA DO 10º BPM (Barra do Piraí)

Em nota, o comandante do 10º BPM, João Jacques Busnello, lamentou a perda e elogiou o comportamento do policial no exercício da função.

“Profissional exemplar, querido por todos, dedicado em ajudar ao próximo nas suas necessidades, vai nos deixar uma enorme saudade. Nossos sentimentos. Os familiares têm todo o apoio e solidariedade. Lamentamos muito por esta irreparável perda. Que Deus nos ajude e que sua família seja confortada em seu luto”, lamentou o comandante.