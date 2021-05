Medida da CCR Nova Dutra impediu a entrada e saída de veículos da empresa ICALBAM

A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, acompanhou na manhã desta quinta-feira (20), a ação da CCR Nova Dutra, que fechou a entrada e a saída do acesso do km 262 da Via Dutra, o que impediu a entrada e saída de veículos da empresa ICALBAM (Indústria e Comércio de Cal Barra Mansa). O empreendimento possui dois acessos e os dois foram fechados, o que fez com que funcionários, carros e caminhões com entregas ficassem presos dentro do local.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, esteve no local acompanhando o caso e deu o seu parecer. “Esses fechamentos que a Nova Dutra está fazendo no município vem prejudicando as empresas que estão em funcionamento. A Nova Dutra, pela lei, deveria rever essas questões, pois fechar uma empresa que está em plena atividade e com funcionário dentro de suas instalações é inadmissível. É uma situação realmente crítica e precisamos ser sensíveis para que isso não aconteça mais”, afirmou.

Bruno Zambelli, proprietário da empresa, explicou o acontecimento. “Recebi uma carta avisando que iam fechar uma das entradas, mas não avisaram que fechariam as duas, principalmente a que eu saio com os caminhões para fazer entregas. A empresa está aqui há 40 anos e somos legalizados, temos licenças em dia, impostos em dia, tudo certinho e não consigo trabalhar devido a essa norma da Dutra”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas