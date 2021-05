Covid-19: rede pública de VR registra 86% de ocupação em UTI

A rede pública de saúde de Volta Redonda registra uma ocupação de leitos de UTI de 86% de pacientes internados com o coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico enviado no sábado (22) pela prefeitura. Já a rede particular registra uma ocupação de 57% nas unidades de tratamento intensivo.

Segundo o governo municipal, os leitos clínicos da rede pública registram um índice de ocupação de 82%, enquanto os da rede particular registram uma ocupação de 43%. No último boletim, a prefeitura informou que não houve mortes registradas pela Covid-19.

O número de casos confirmados em Volta Redonda é de 29.160. Na semana do último dia 16 ao dia 22, a cidade registrou 661 novos casos. No mesmo período, a cidade registrou 27 novos óbitos pela doença. Volta Redonda, que faz parte do Médio Paraíba, segue na bandeira laranja, o que significa risco moderado de contágio pela doença. Até o momento, a cidade teve um total de 114.920 doses da vacina contra a doença aplicadas. Destas, 80.581 foram para a primeira dose, enquanto 34.339 foram para a segunda.