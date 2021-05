Capacitação foi ministrada em parceria com o setor de Educação Permanente do município

Profissionais que atuam na recepção da Policlínica da Mulher passaram por uma capacitação sobre o acolhimento segundo a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde nesta segunda-feira, dia 24.

A formação foi ministrada em parceria com o setor de Educação Permanente, pela psicóloga Marcilea Dias de Sá Lima e pela enfermeira Ana Beatriz. Entre os assuntos, foram abordados: os princípios do Sistema Único de Saúde e a comunicação não-violenta, com foco na escuta qualificada e resolutiva, seguindo os princípios do SUS.

“O objetivo foi orientar a recepção sobre o acolhimento como uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes”, disse Eliane Rezende Alvarenga, coordenadora da policlínica.

Participaram da capacitação os atendentes da recepção geral da Policlínica, recepção da ginecologia, obstetrícia e marcação de exames, sempre mantendo o distanciamento com segurança e medidas preventivas contra a Covid-19. A recepcionista, Leticia Fátima de Freitas Ambrósio, destacou que a formação serviu para melhorar seu atendimento.

“Com a capacitação eu aprendi que o acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a atender a todos que procuram os serviços, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas”, disse.