Polícia Militar depara com quebra-molas irregular no Jardim Belmonte

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde desta quarta-feira, quando depararam com um carro Palio (cinza) com placa de São Paulo, parado em cima de um quebra-molas irregular em construção, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os agentes perceberam que se tratava de um quebra-molas com o objetivo de impedir o acesso de viatura, onde o local tem venda de tráfico de droga.

Um veículo utilizado pelo tráfico estava parado no meio da rua escondendo a construção do quebra molas. Os policiais retiraram o quebra-molas e acionou a Guarda Municipal de Volta Redonda, para guinchar o veículo até a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Segundo apurado no local, o quebra-molas teria sido construído a mando do chefe do tráfico no local.