Um jovem, de 22 anos, foi baleado ao lado da namorada na noite desta quinta-feira, nas proximidades de um mercado, na Rua Antônio Graciano da Rocha no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo populares, ele estava com a namorada saindo do supermercado quando um homem o chamou pelo nome e atirou várias vezes.

Ele foi socorrido por populares e levado para à Santa Casa de Misericórdia. Segundo apurou o jornal, o estado dele é gravíssimo.