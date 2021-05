A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), informou que na manhã desta sexta-feira, dia 28, enviou uma equipe multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos, etc.) para montar um cadastro e direcionar as famílias do movimento ‘Ocupação da Paz’ para projetos assistenciais existentes no município, estado e Governo Federal.

Pessoas que se intitularam como líderes do movimento orientaram os demais manifestantes a não participarem da iniciativa da Smac.

Com isso, a Prefeitura de Volta Redonda entrou em contato com a Defensoria Pública para alinhar uma estratégia que permita o atendimento possível às famílias. Relatórios montados pelo governo municipal e Defensoria vão ajudar na montagem dessa estratégia.

Mesmo sem ter terras ou imóveis para oferecer nesse momento, a prefeitura busca de toda forma ajudar as pessoas mais carentes e que realmente precisem de atenção do Poder Público.